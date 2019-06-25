257 пассажиров отправятся из Казани в Анапу на "детском поезде"

СЕГОДНЯ 18:59 2019-06-25T18:59:05+03:00

Это первая группа детей, которая отправится отдыхать к Черному морю

Изменить размер текста: A A

27 июня из Казани в Анапу отправится "детский поезд". Он возьмет старт с территории железнодорожного вокзала столицы Татарстана. Его пассажирами станут 257 детей из Татарстана. Это первая группа детей, которая этим летом едет отдыхать в лагеря на Черноморском побережье.

Отправка поезда состоится в торжественной обстановке. Детей проводят с музыкой и ростовыми куклами из мультиков. Каждому ребенку подарят памятные сувениры в дорогу.

В целом в дни летних каникул в поездах южного направления к местам отдыха Черноморского побережья и обратно планируется перевезти свыше 8600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU