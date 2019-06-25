Ульяновских девушек зовут на «Парад невест»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-25T18:38:00+03:00

Поучаствовать в параде могут все желающие девушки в возрасте от 15 до 35 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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7 июля в Ульяновске состоится городской фестиваль-конкурс будущих новобрачных Love Fest, который традиционно приурочат ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие в этом году пройдет уже в 9 раз. Пройдет фестиваль на площади 50-летия Победы в Заволжском районе Ульяновска.

Как сообщает официальный портал города Ульяновска, зрители смогут стать свидетелями настоящей регистрации пары молодоженов, посмотреть дефиле моделей в свадебных нарядах. А еще здесь же развернутся различные интерактивные площадки и концертная программа, подготовленная коллективами и исполнителями города и области. Желающие смогут сделать памятные фото в свадебной фотозоне и поучаствовать в конкурсе на лучшее признание в любви. Впервые проведут творческие конкурсы для семейных пар. Главной изюминкой должен стать «Парад невест».

Участником может быть любой желающий. Так, для участия в «Параде невест» требуются девушки от 15 до 35 лет. Праздник продлится с 17.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU