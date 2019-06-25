В Татарстане впервые производство молока преодолело отметку 4 000 тонн в сутки

СЕГОДНЯ 18:31 2019-06-25T18:31:22+03:00

Республика лидирует по объемам производства и продажи товарного молока среди других регионов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только Атнинский, Кукморский и Балтасинский районы за этот период времени удерживают надой в 200 тонн

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В этот вторник, 25 июня, на рабочем совещании сельхозуправлениями районов зам главы Минсельхоза Татарстана Назип Хазипов сообщил, что в республике впервые производство молока преодолело отметку 4 000 тонн в сутки. С чем замминистра поздравил всех животноводов региона.

Только Атнинский, Кукморский и Балтасинский районы за этот период времени удерживают надой в 200 тонн.

- Также на прошлой неделе к двухсоттонникам присоединился Актанышский район, который стал четвертым по производству более 200 тонн молока в день, - также отметил Назип Хазипов.

Отметим, что молочное скотоводство является сейчас одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Татарстана. Республика лидирует по объемам производства и продажи товарного молока среди других регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU