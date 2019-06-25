2019-06-25T17:26:39+03:00
Общество

«Ах, эта свадьба…»: в Татарстане приставы арестовали иномарку из кортежа молодоженов

Ее владелец задолжал более 700 тысяч рублей и не хотел отдавать, чем подпортил праздник
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: r16.fssprus.ruФото: r16.fssprus.ru
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Житель Лениногорска задолжал банку по кредиту более 700 тысяч рублей, но отдавать сам их не хотел даже по решению суда.

При этом в залог под взятые деньги он определил под залог свой автомобиль «Hyundai Solaris». Его-то и начали искать лениногорские приставы – мужчина скрывал иномарку.

Ее нашли прямо у ворот ЗАГСа. Машина была включена в состав свадебного кортежа. Судебным исполнителям пришлось немного подпортить праздник молодоженам. Приставы арестовали автомобиль, и он не смог больше никого развозить.

- В случае неуплаты долга по кредиту в полном объеме в 10-дневный срок, автомобиль будет передан банку, - сообщили в УФССП Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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