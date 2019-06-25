2019-06-25T17:45:03+03:00
Происшествия

Татарстанец поссорился с соседом и зарезал его: мужчину приговорили к 9 годам колонии

Удар лезвием пришелся в шею потерпевшего
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина так и не признал своей вины.Мужчина так и не признал своей вины.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Бугульме 38-летнего местного жителя признали виновным в убийстве.

Так, вечером 2 марта этого года мужчина выпил и по пьяни вспомнил о недавней обиде – он поссорился с соседом, с которым проживал в многоквартирном доме. Недолго думая, он взял нож и пошел «восстанавливать справедливость».

В итоге этот поход закончился кровавой драмой. Найдя обидчика во дворе, осужденный ударил его прихваченным ножом прямо в шею. Рана оказалась смертельной – потерпевший скончался на месте преступления.

- Мужчина свою вину так и не признал. В итоге суд приговорил его к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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