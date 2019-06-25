«Вызывай полицию, мне все равно»: казанец, который угрожал девочке пистолетом, приговорен к обязательным работам
32-летнего жителя Казани признали виновным в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.
Как было доказано в суде, в декабре прошлого года около одного из домов на улице Фучика в столице Татарстана данный мужчина подошел к незнакомой девочке и просто так приставил к ее голове газовый пистолет. Он сказал ребенку: «Вызывай полицию, мне все равно».
Девочка испугалась за свою жизнь - заявление в полицию о произошедшем поступило после. Угрожавшего ей задержали.
- Мужчина свою вину признал, но лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU