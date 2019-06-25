«Вызывай полицию, мне все равно»: казанец, который угрожал девочке пистолетом, приговорен к обязательным работам

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-25T16:50:20+03:00

Он подошел к незнакомой девочке на улице в декабре прошлого года. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Он подошел к ребенку и приставил оружие к его голове

Изменить размер текста: A A

32-летнего жителя Казани признали виновным в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Как было доказано в суде, в декабре прошлого года около одного из домов на улице Фучика в столице Татарстана данный мужчина подошел к незнакомой девочке и просто так приставил к ее голове газовый пистолет. Он сказал ребенку: «Вызывай полицию, мне все равно».

Девочка испугалась за свою жизнь - заявление в полицию о произошедшем поступило после. Угрожавшего ей задержали.

- Мужчина свою вину признал, но лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU