2019-06-25T16:50:20+03:00
Происшествия

«Вызывай полицию, мне все равно»: казанец, который угрожал девочке пистолетом, приговорен к обязательным работам

Он подошел к ребенку и приставил оружие к его голове
Олег ЛУГОВОЙ
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Он подошел к незнакомой девочке на улице в декабре прошлого года.Он подошел к незнакомой девочке на улице в декабре прошлого года.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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32-летнего жителя Казани признали виновным в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Как было доказано в суде, в декабре прошлого года около одного из домов на улице Фучика в столице Татарстана данный мужчина подошел к незнакомой девочке и просто так приставил к ее голове газовый пистолет. Он сказал ребенку: «Вызывай полицию, мне все равно».

Девочка испугалась за свою жизнь - заявление в полицию о произошедшем поступило после. Угрожавшего ей задержали.

- Мужчина свою вину признал, но лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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