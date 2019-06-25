2019-06-25T16:33:46+03:00
Происшествия

С начала 2019 года полицейские Татарстана изъяли почти 80 килограммов наркотиков

Выявлено и перекрыто 30 каналов их поставки
Олег ЛУГОВОЙ
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Как сообщил на пресс-конференции журналистами начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Татарстана Вадим Костюнин, с начала 2019 года полицейскими республики было выявлено и перекрыто 30 каналов поставки запрещенных веществ, при этом 13 из них – транзитные.

Всего же за это время было изъято из незаконного оборота почти 80 килограммов наркотиков, половина которых являются самыми опасными – синтетическими.

Также в 2019-ом полицейскими Татарстана была пресечена деятельность четырех нарколабораторий.

Всего за пять месяцев текущего года в республике пресечено 1 741 преступление, связанное с этими запрещенными веществами. Это на 12,4% больше, чем за такой же период 2018-го. При этом количество выявленных тяжких и особо тяжких возросло на 20%, а связанных с продажей наркотиков – почти на треть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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