2019-06-25T16:07:32+03:00
Общество

В Татарстане температура воздуха днем не поднимется выше отметки +22 конца недели

Она понизится уже со среды
Олег ЛУГОВОЙ
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В предстоящие выходные, по предварительному прогнозу, в Татарстане также сохранится прохладная погода, временами с дождем.В предстоящие выходные, по предварительному прогнозу, в Татарстане также сохранится прохладная погода, временами с дождем.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, в эту среду и четверг республика окажется во власти атмосферных фронтов.

Так, днем 26 июня в большой части региона ожидаются дожди, а в отдельных районах гроза. Ветер местами сильный с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха может опуститься до +8 градусов. Днем же в максимальных пределах она будет от +17 до +22.

27 июня ночью в Татарстане прогнозируется от +7 до +12 градусов, днем же максимум до +22. Местами кратковременный дождь и гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.

В пятницу днем дождь, местами гроза. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Столбики термометра в светлое время суток все также не поднимется выше +22 градусов.

В предстоящие выходные, по предварительному прогнозу, в Татарстане сохранится прохладная погода, временами с дождем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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