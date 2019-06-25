Казань попала в топ-5 самых агрессивных городов России

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-25T15:47:07+03:00

На первом оказался Ростов-на-Дону, на втором – Москва, третье – Челябинск, а на пятом после Казани – Элиста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейтинг был составлен на основе 3 000 интервью с респондентами

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Согласно рейтингу агентства Zoom Market, Казань попала в топ-5 городов России с самыми агрессивными жителями.

Столица Татарстана расположилась на четвертом месте. На первом оказался Ростов-на-Дону, на втором – Москва, третье – Челябинск, а на пятом после Казани – Элиста.

Рейтинг был составлен на основе 3 000 интервью с респондентами из 25 городов России.

Их жителями задавали три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию?

В итоге самыми неагрессивными в этом списке оказались люди, живущие в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU