Казань попала в топ-5 самых агрессивных городов России
Согласно рейтингу агентства Zoom Market, Казань попала в топ-5 городов России с самыми агрессивными жителями.
Столица Татарстана расположилась на четвертом месте. На первом оказался Ростов-на-Дону, на втором – Москва, третье – Челябинск, а на пятом после Казани – Элиста.
Рейтинг был составлен на основе 3 000 интервью с респондентами из 25 городов России.
Их жителями задавали три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию?
В итоге самыми неагрессивными в этом списке оказались люди, живущие в Симферополе.
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ИСТОЧНИК KP.RU