2019-06-25T14:36:08+03:00
Спорт

Трехкратный победитель Лиги Чемпионов и дебютант сборной России: "Зенит" представил первых новичков

Состав казанского клуба пополнили Цветан Соколов и Федор Воронков
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит".Фото: ВК "Зенит".
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Казанский "Зенит", которому в следующем сезоне предстоит доказать, что упущенное чемпионство было всего лишь разовой акцией, начал формировать состав. Так, клуб объявил о подписании контрактов сразу с двумя игроками.

Первым из них стал болгарский диагональный Цветан Соколов. 29-летний игрок должен заменить в команде американца Андерсона, который покинул клуб. Соколов - лидер сборной Болгарии. За свою карьеру успел поиграть на родине, а также в Турции и Италии. На его счету множество титулов. В том числе три победы в Лиге Чемпионов. Последний раз главный европейский турнир Соколов выиграл минувшей весной, когда в составе итальянской "Чивитановы" сокрушил как раз "Зенит".

Еще одним новобранцем казанской команды стал 23-летний доигровщик Федор Воронков. Он начинал карьеру в Барнауле, а последние три года отыграл в новокуйбышевской "Нове", став в минувшем сезоне лучшим бомбардиром команды. 9 июня Воронков дебютировал в сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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