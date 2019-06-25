В Казани пассажирка автобуса сломала нос из-за женщины-водителя на иномарке
Столкновение автомобиля "Лифан" и пассажирского автобуса МАЗ произошло в понедельник, 24 июня, в 9.20 возле дома №34а по улице Сибирский тракт в Советском районе столицы Татарстана.
По предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель легковушки при перестроении не убедилась в безопасности своего маневра и на скорости врезалась в попутный автобус.
- В результате ДТП 68-летняя женщина-пассажир автобуса получила травму, - сообщили в ГИБДД Казани. - У нее диагностировали перелом костей носа и носовое кровотечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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