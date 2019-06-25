В Марий Эл на трассе опрокинулась иномарка: пострадали водитель и два пассажира
Рано утром, в 6.00, в понедельник 24 июня на 61 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе перевернулась иномарка.
По предварительным данным, 29-летний водитель, управляя автомашиной SKODA RAPID, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его легковушка и опрокинулась.
В результате аварии травмы получили сам лихач и два его пассажира. Одного из них - женщину, увезли в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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