2019-06-25T14:18:11+03:00
Происшествия

В Марий Эл на трассе опрокинулась иномарка: пострадали водитель и два пассажира

Авария произошла из-за превышения безопасной скорости
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Рано утром, в 6.00, в понедельник 24 июня на 61 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе перевернулась иномарка.

По предварительным данным, 29-летний водитель, управляя автомашиной SKODA RAPID, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его легковушка и опрокинулась.

В результате аварии травмы получили сам лихач и два его пассажира. Одного из них - женщину, увезли в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанец поссорился с соседом и зарезал его: мужчину приговорили к 9 годам колонии
«Ах, эта свадьба…»: в Татарстане приставы арестовали иномарку из кортежа молодоженов
В июле 2019 в Татарстане откроются три пешеходных перехода через ж/д пути
«Вызывай полицию, мне все равно»: казанец, который угрожал девочке пистолетом, приговорен к обязательным работам
С начала 2019 года полицейские Татарстана изъяли почти 80 килограммов наркотиков
В Татарстане температура воздуха днем не поднимется выше отметки +22 конца недели
Казань попала в топ-5 самых агрессивных городов России
В Казани из-за частых ДТП на улице Чистопольская скорость транспорта ограничили до 40 км/ч
В Татарстане суд закрыл нелегальный приют для бродячих собак
В Казани пассажирка автобуса сломала нос из-за женщины-водителя на иномарке
Трехкратный победитель Лиги Чемпионов и дебютант сборной России: "Зенит" представил первых новичков