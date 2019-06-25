В Марий Эл автобус снес столб: пострадали две пассажирки
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в понедельник, 24 июня в 7.10 на улице Луговой в деревне Большой Царанур Куженерского района Марий Эл.
По предварительным данным, 46-летний водитель рейсового автобуса превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб - опору линии электропередач, и снес его.
- В аварии пострадали две пассажирки, 50-летняя женщина и 27-летняя девушка, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - С места происшествия с травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу бригадой «скорой».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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