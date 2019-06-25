2019-06-25T12:42:43+03:00
Происшествия

В Марий Эл автобус снес столб: пострадали две пассажирки

Женщин с различными травмами доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в понедельник, 24 июня в 7.10 на улице Луговой в деревне Большой Царанур Куженерского района Марий Эл.

По предварительным данным, 46-летний водитель рейсового автобуса превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб - опору линии электропередач, и снес его.

- В аварии пострадали две пассажирки, 50-летняя женщина и 27-летняя девушка, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - С места происшествия с травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу бригадой «скорой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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