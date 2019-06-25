2019-06-25T12:33:19+03:00
Общество

В Татарстане после двух суток вынужденной остановки свой путь продолжил теплоход "Василий Чапаев"

С 22 июня он из-за пожара оказался на приколе возле Нижнего Услона
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Как стало известно "КП-Казань", после ремонта и последующего осмотра спецкомиссией, двухпалубный теплоход "Василий Чапаев" продолжил свой путь по Волге.

Напомним, пожар в машинном отделении вспыхнул 22 июня в 23.30, оказалось, что загорелся силовой кабель генератора. Судно встало на якорь вблизи села Нижний Услон Верхнеуслонского района Татарстана. На борту находились 129 пассажиров и 42 члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

На ремонт судна потребовалось чуть больше времени, чем было запланировано: вместо 24 июня теплоход отправился в путь примерно в 1.00 уже 25 июня. В итоге судно простояло на приколе двое суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажиров с загоревшегося в Татарстане теплохода "Василий Чапаев" пересадили на другое судно

Решается вопрос о дальнейшем маршруте круизного судна (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл автобус снес столб: пострадали две пассажирки
В Чебоксарах инспектора ГИБДД устроили "сппецсопровождение" утке с утятами и провели их через мост
26 июня в пяти районах Казани на день отключат свет
В Чувашии будут судить мать за то, что она родила в бане ребенка и там же убила его
В Казани из-за Дня молодежи-2019 ограничат движение
В Казани пройдет "Солнечная регата"
В Йошкар-Оле загорелась строящаяся церковь
В Набережных Челнах рабочего насмерть завалило глиной
В Татарстане водитель иномарки сбил на обочине пешехода
В Чувашии наказали газовиков, отключавших голубое топливо
В Татарстане с 4 этажа выпал и выжил двухлетний ребенок
Бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов возглавил Исполком Альметьевского района
Федеральная группа по контролю нацпроектов изучает уникальный опыт татарстанских единороссов
Казанца за организацию интим-агенства с подростками приговорили к 5,5 годам колонии
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало покажет в Финляндии Казанский Кремль, мечеть аль-Марджани и музей чак-чака
В Татарстане ветром сорвало крыши с жилых домов и одной школы