В Татарстане после двух суток вынужденной остановки свой путь продолжил теплоход "Василий Чапаев"

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-25T12:33:19+03:00

С 22 июня он из-за пожара оказался на приколе возле Нижнего Услона

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Как стало известно "КП-Казань", после ремонта и последующего осмотра спецкомиссией, двухпалубный теплоход "Василий Чапаев" продолжил свой путь по Волге.

Напомним, пожар в машинном отделении вспыхнул 22 июня в 23.30, оказалось, что загорелся силовой кабель генератора. Судно встало на якорь вблизи села Нижний Услон Верхнеуслонского района Татарстана. На борту находились 129 пассажиров и 42 члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

На ремонт судна потребовалось чуть больше времени, чем было запланировано: вместо 24 июня теплоход отправился в путь примерно в 1.00 уже 25 июня. В итоге судно простояло на приколе двое суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU