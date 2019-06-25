26 июня в пяти районах Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-25T12:00:29+03:00

Это связано с запланированным ремонтом и техобслуживанием на сетях

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 26 июня, в пяти районах Казани ряд домов на день оставят без света.

Так, с 8.00 до 17.00 обесточат Авиастроительный район по адресам: ул.Чапаева, 16 и ул.Максимова, 40.

С 10.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе: ул.Мазита Гафури, 34, ул.Зайцева, 17, ул.Меховщиков, 40.

Также с 8.00 до 17.00 обесточат дома микрорайона Красная Горка Кировского района по адресам: ул.Водников, 49, 51/1, ул.Объединенная, 2-7, 7а, 8-14, 14а, 15-23, 23а, 24, 24а, 26, 28.

В это же время электричества не будет в Приволжском районе по адресам: ул.Авангардная, 58, 62 корп. 1-5, 66, 66 корп. 2-3, ул.Габишева, 4, 6, 8, 10, ул.Дубравная, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, ул.Южно-Промышленная, 15, проспект Победы, 35, 35а, 35б, а также в домах частного сектора по ул.2-я Бригадная, ул.Авангардная, ул.Грунтовая, ул.Поперечно-Сормовская, ул.Сормовская, ул.Тюменская, ул.Школьная, Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, Тюменскому переулку.

Пропадет на это время свет и в поселке Борисково по улицам: Башкирская, 2-я Нижнекамская, Нижнекамская и Пожарная, в поселке Мирный по улицам: 5-я Давликеевская, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 12-я Новосельская и Поперечно-Давликеевская, в поселке Плодопитомник по улицам: Бакчалы, Кобякова, Кулле, Листопадная, Раушан, Синеч, Снежная, и в поселке Салмачи по улицам 5-я Зеленая и Центральная.

Отключат свет и в Советском районе. Так, с 9.00 до 18.00 в поселке Киндери его не будет по улицам Азина и Мичурина.

ИСТОЧНИК KP.RU