В Чебоксарах инспектора ГИБДД устроили "сппецсопровождение" утке с утятами и провели их через мост
На рассвете в прошедшую субботу в Чебоксарах некоторые водители увидели необычный кортеж: по городскому мосту очень медленно двигался патрульный автомобиль ГИБДД Чувашии, а впереди важно шествовали утка и ее утята.
В Чебоксарах инспектора ГИБДД устроили "сппецсопровождение" утке с утятами и провели их через мост.соцсети
Сопровождающий "VIP-променад" спецавтомобиль включил световые спецсигналы, чтобы предупредить водителей и они были внимательными на дороге.
У этого видео со "спецпровождением" утки с утятами через мост уже более 70 тысяч просмотров. Комментарии к нему сплошь позитивные - все благодарны полицейским за заботу и сохранность жизни диких птиц, и надеются, что утка с утятами спокойно добрались до водоема.
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ИСТОЧНИК KP.RU