2019-06-25T11:46:29+03:00
Происшествия

В Чувашии будут судить мать за то, что она родила в бане ребенка и там же убила его

Женщина поместила младенца в полиэтиленовые пакеты и, завязав их, положила в яму для стока
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Шумерле 34-летнюю горожанку обвиняют в убийстве собственного ребенка.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 9 апреля этого года у себя в бане женщина родила девочку. Вместо того, чтобы прижать ребенка к груди, мать поместила его в полиэтиленовые пакеты и, завязав их, положила в яму для стока воды. В результате чего новорожденный младенец задохнулся и скончался.

Все вскрылось, когда в полицию из больницы поступило сообщение о том, что одной из пациентки имелись признаки недавних родов, а самого ребенка нет.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемой невменяемой не установлено, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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