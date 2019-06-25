В Казани из-за Дня молодежи-2019 ограничат движение
Согласно распоряжению Исполкома Казани, до 8.00 29 июня движение и въезд машин на парковку городского речного порта запрещено.
Дело в том, что там массово отметят День молодежи-2019. Напомним, праздник пройдет в этот четверг, 27 июня. На площадке организуют зоны для стритбола, уличных танцев, граффити, скейтбордингу и лаундж-зону. Пройдет в рамках праздника также и музыкальный конкурс, где выступят местные группы. А хедлайнерами Дня молодежи-2019 в Казани станут Terry, DJ Kashin и группа «Нервы».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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