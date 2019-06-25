В Казани пройдет "Солнечная регата"
В центре Казани на озере Нижний Кабан 27-30 июня впервые в Татарстане пройдет "Солнечная регата". Посоревноваться в скорости и маневренности и выносливости уникальных экологических лодок приедут более 50 команд из 26 регионов России, сообщили в минобразования республики.
В Казани победителям школьных соревнований будет вручён Кубок "Солнечной регаты" - переходящий приз, который был учреждён в 2018 году.
Напомним, что международные инженерные соревнования "Солнечная регата" проводятся в России с 2014 года.
- Инженерные команды состязаются в скорости, маневренности и выносливости экологически чистых лодок, движущихся за счёт солнечной энергии, - сообщают в минобразе Татарстана. - Такие соревнования уже проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде, Великом Новгороде и Грозном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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