2019-06-25T09:19:43+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель иномарки сбил на обочине пешехода

Девушку с тяжелыми травмами он сам доставил в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места наездаС места наездаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня, в воскресенье, в 4.00 на 92 километре автодороги "Набережные Челны-Заинск-Альметьевск". В МЧС "Татнефть" Альметьевска на автомобиле "КИА Рио" была доставлена 34-летняя женщина с признаками наезда автомобилем. Пострадавшая была в сознании и рассказала, что она двигалась по обочине, когда ее сзади сбила иномарка. Водитель сразу положил ее в салон автомобиля и привез в больницу.

С травмами различной степени ее госпитализировали в реанимацию.

Виновником наезда стал 25-летний водитель, который оставил место ДТП для доставления пострадавшей в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл автобус снес столб: пострадали две пассажирки
В Татарстане после двух суток вынужденной остановки свой путь продолжил теплоход "Василий Чапаев"
В Чебоксарах инспектора ГИБДД устроили "сппецсопровождение" утке с утятами и провели их через мост
26 июня в пяти районах Казани на день отключат свет
В Чувашии будут судить мать за то, что она родила в бане ребенка и там же убила его
В Казани из-за Дня молодежи-2019 ограничат движение
В Казани пройдет "Солнечная регата"
В Йошкар-Оле загорелась строящаяся церковь
В Набережных Челнах рабочего насмерть завалило глиной
В Чувашии наказали газовиков, отключавших голубое топливо
В Татарстане с 4 этажа выпал и выжил двухлетний ребенок
Бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов возглавил Исполком Альметьевского района
Федеральная группа по контролю нацпроектов изучает уникальный опыт татарстанских единороссов
Казанца за организацию интим-агенства с подростками приговорили к 5,5 годам колонии
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало покажет в Финляндии Казанский Кремль, мечеть аль-Марджани и музей чак-чака
В Татарстане ветром сорвало крыши с жилых домов и одной школы