В Татарстане водитель иномарки сбил на обочине пешехода

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-25T09:19:43+03:00

Девушку с тяжелыми травмами он сам доставил в больницу

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня, в воскресенье, в 4.00 на 92 километре автодороги "Набережные Челны-Заинск-Альметьевск". В МЧС "Татнефть" Альметьевска на автомобиле "КИА Рио" была доставлена 34-летняя женщина с признаками наезда автомобилем. Пострадавшая была в сознании и рассказала, что она двигалась по обочине, когда ее сзади сбила иномарка. Водитель сразу положил ее в салон автомобиля и привез в больницу.

С травмами различной степени ее госпитализировали в реанимацию.

Виновником наезда стал 25-летний водитель, который оставил место ДТП для доставления пострадавшей в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU