2019-06-25T08:57:41+03:00
Общество

В Чувашии наказали газовиков, отключавших голубое топливо

В результате разборок межу поставщиком и посредниками страдали добросовестные потребители
Лика ИСАЕВА
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Посредники не расплатились за газ, и без горячей воды остались простые жителиПосредники не расплатились за газ, и без горячей воды остались простые жителиФото: Из материалов пресс-службы
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УФАС Чувашии наложило два штрафа по 562,5 тысячи рублей на предприятие "Газпром межрегионгаз Чебоксары" за то, что оно отключило поставку "голубого топлива" ООО "Коммунальные технологии" и ООО "СУОР". Во всех случаях пострадали добросовестные потребители - эти два предприятия выступали посредниками между ними и "Газпром межрегионгаз Чебоксары".

Два предприятия-должника имеют большие долги перед поставщиком газа. Устав бороться с недобросовестными посредниками, в мае 2018 года газовики вынуждены были их отключить. В результате этого 21 мая без газа остался поставщик тепла "СУОР", а за ним жители микрорайона Садовый оказались без горячей воды более 30 многоквартирных домов и один детский сад. Через два дня - 23 мая, отключили 15 котельных, которые обслуживались ООО "Коммунальные технологии": в результате без горячей воды остались 52 социальных объекта и 188 домов — всего почти 34 тысячи жителей.

На 1 мая 2018 года долги ООО "СУОР" за уже поставленный природный газ превысили 49 млн рублей. Задолженность ООО "Коммунальные технологии" по состоянию на май 2018 составляла более 1 млрд 482 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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