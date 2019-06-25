В Чувашии наказали газовиков, отключавших голубое топливо
УФАС Чувашии наложило два штрафа по 562,5 тысячи рублей на предприятие "Газпром межрегионгаз Чебоксары" за то, что оно отключило поставку "голубого топлива" ООО "Коммунальные технологии" и ООО "СУОР". Во всех случаях пострадали добросовестные потребители - эти два предприятия выступали посредниками между ними и "Газпром межрегионгаз Чебоксары".
Два предприятия-должника имеют большие долги перед поставщиком газа. Устав бороться с недобросовестными посредниками, в мае 2018 года газовики вынуждены были их отключить. В результате этого 21 мая без газа остался поставщик тепла "СУОР", а за ним жители микрорайона Садовый оказались без горячей воды более 30 многоквартирных домов и один детский сад. Через два дня - 23 мая, отключили 15 котельных, которые обслуживались ООО "Коммунальные технологии": в результате без горячей воды остались 52 социальных объекта и 188 домов — всего почти 34 тысячи жителей.
На 1 мая 2018 года долги ООО "СУОР" за уже поставленный природный газ превысили 49 млн рублей. Задолженность ООО "Коммунальные технологии" по состоянию на май 2018 составляла более 1 млрд 482 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU