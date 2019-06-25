В Татарстане с 4 этажа выпал и выжил двухлетний ребенок
Малыша увезли в больницу
Ребенок выпал в окно четвертого этажаФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в воскресенье, 23 июня, в многоэтажке на улице Энгельса в Чистополе. По неизвестным пока причинам из окна дома выпал двухлетний малыш. По предварительным данным, он получил травмы, но остался жив.
Соседи ребенка сообщили "КП-Казань", что его поместили сначала в реанимацию, но чуть позже, когда удостоверились в его стабильном состоянии, перевели в обычную палату. Где на момент падения малыша находились его родители, не сообщается.
По факту падения ребенка из окна сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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