2019-06-25T08:23:41+03:00
Происшествия

В Татарстане с 4 этажа выпал и выжил двухлетний ребенок

Малыша увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Ребенок выпал в окно четвертого этажаРебенок выпал в окно четвертого этажаФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в воскресенье, 23 июня, в многоэтажке на улице Энгельса в Чистополе. По неизвестным пока причинам из окна дома выпал двухлетний малыш. По предварительным данным, он получил травмы, но остался жив.

Соседи ребенка сообщили "КП-Казань", что его поместили сначала в реанимацию, но чуть позже, когда удостоверились в его стабильном состоянии, перевели в обычную палату. Где на момент падения малыша находились его родители, не сообщается.

По факту падения ребенка из окна сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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