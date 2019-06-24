2019-06-24T19:39:55+03:00
Общество

Бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов возглавил Исполком Альметьевского района

Пока только в качестве исполняющего обязанности
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: gossov.tatarstan.ruФото: gossov.tatarstan.ru
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В этот понедельник, 24 июня, на заседании Совета Альметьевского района исполняющим обязанности руководителя местного Исполкома был назначен бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.

Его предшественник Айрат Хайруллин покинул эту должность ради кресла министра информатизации и связи республики.

Продолжать начатые им в Альметьевском районе масштабные проекты президент Татарстана Рустам Минниханов вменил Тимуру Нагуманову в качестве основной задачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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