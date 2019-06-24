Федеральная группа по контролю нацпроектов изучает уникальный опыт татарстанских единороссов

СЕГОДНЯ 19:23 2019-06-24T19:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстан по поручению президиума Генерального совета «Единой России» прибыла Группа контроля за реализацией национальных проектов. Федеральные парламентарии сразу отметили, что главной своей задачей видят не столько надзор, сколько изучение опыта Татарстана по включению жителей в реализацию нацпроектов.

Программа работы федеральной группы была насыщенной. В течение дня гости успели ознакомиться с ходом строительства и модернизации наиболее важных объектов практически по всем направлениям национальных проектов. Среди них – строящиеся в Казани школы по ул. Гареева и в ЖК «Весна» (нацпроект «Образование»), стройплощадка детского сада на 220 мест (нацпроект «Демография»), казанская городская поликлиника №21 (нацпроект «Здравоохранение»), театр юного зрителя и Зеленодольский музыкальный театр (напроект «Культура»), иловые площадки очистных сооружений канализации Казани и Столбищенское участковое лесничество (нацпроект «Экология»).

Также инспекторы выехали на Мамадышский тракт, где в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» идет замена 6 км дорожного полотна. Еще одним пунктом визита стал ЖК «Весна»: там создается сеть бульваров и парк площадью 10,8 га в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Руководитель группы контроля, сенатор Совета Федерации Владимир Кравченко на встрече по итогам визита отметил:

«Здесь нужно говорить не о контроле, а об обмене опытом. Все члены нашей группы в ходе визита в первую очередь обращали внимание на те успехи, которые в Татарстане есть и которые нужно перенимать другим регионам»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что Татарстан не только активно работает над национальными проектами, но и имеет уникальные наработки по контролю за ходом строительства, которыми готова поделиться с федеральными коллегами:

«Ни в советское, ни в постсоветское время не выделялось таких денег для развития человеческого потенциала. Очень важно, чтобы сами люди получили возможность контролировать и влиять на ход строительства школ, детсадов, поликлиник, дорог – ведь именно им предстоит пользоваться плодами нацпроектов»

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова сообщила:

«В феврале текущего года по инициативе фракции «Единой России» в Госсовете РТ заработала наша собственная – республиканская – рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов. Это позволило за короткое время создать ряд механизмов по получению обратной связи от жителей по реализации нацпроектов на местах. Мы сразу обратили внимание, что люди мало осведомлены что строится, где и в какие сроки. Поэтому я, как руководитель рабочей группы, настояла на том, чтобы депутаты «Единой России» Госсовета РТ и местных советов в обязательном порядке проводили встречи с жителями – причем обязательно там, где идет строительство. Так, вместе с молодыми семьями мы посетили строящийся в рамках нацпроекта «Демография» детский сад в Елабуге, а вместе с жителями Лениногорского района обсудили благоустройство двора в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это позволило оперативно внести коррективы в проекты»

Татарстанские депутаты-единороссы первыми в стране создали интернет-сайт, где перечислены все стройки и объекты модернизации в рамках нацпроектов, которые будут реализованы в районах и городах республики. Презентация портала VMESTE.TATAR состоялась сегодня.

Каждый житель с помощью этой интернет площадки может увидеть, как благодаря нацпроектам меняется его район. Также в республике с начала июня любой человек может фотографировать строящиеся объекты и направлять снимки на портал VMESTE.TATAR для открытой публикации. Это позволяет каждому татарстанцу не только следить за нацпроектами, но и влиять на их реализацию.

Член федеральной группы контроля, депутат Госдумы РФ Ольга Казакова в завершении итоговой конференции отметила:

«Мы знаем, что Татарстан, когда берет обязательства, непременно их исполняет. И я вижу, что национальные проекты в республике работают»

Национальные проекты стартовали в 2019 году. На реализацию 12 нацпроектов в Татарстане в 2019-2021 годах будет направлено 44,6 млрд рублей. Это позволит республике построить и модернизировать 690 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU