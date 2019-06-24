Казанца за организацию интим-агенства с подростками приговорили к 5,5 годам колонии
35-летнего жителя Казани признали виновным сразу по несколько уголовным статьям: «организация занятия проституцией другими лицами, с использованием несовершеннолетних», «вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией в отношении несовершеннолетнего» и «вовлечение в занятие проституцией».
Так, на суде было доказано, что с 2015 по 2018 года в столице Татарстана мужчина организовал интим-агентство. В занятие проституцией он вовлек девушек, в том числе двух девочек-подростков.
- Свою вину подсудимый частично признал, отрицая факты принуждения девушек к занятию проституцией и организации этой деятельности, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – В итоге суд приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима. Данное решение пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU