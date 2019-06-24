2019-06-24T18:47:42+03:00
Общество

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало покажет в Финляндии Казанский Кремль, мечеть аль-Марджани и музей чак-чака

Актер и режиссер снимает цикл программ о туристическом потенциале Татарстана и рыбалке
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало приступил к съемкам цикла программ о туристическом потенциале Татарстана и рыбалке, которые потом покажут в Финляндии.

Например, в них будет показан Казанский Кремль, старая мечеть аль-Марджани, музей чак-чака и одна из городских бань. Кроме того, Вилле Хаапасало расскажет своим европейским зрителям, как испечь татарский пирог бэлеш.

Итого два выпуска будут посвящены Казани, а другие - Свияжску, Камскому Устью, Тетюшам, Болгару, Чистополю, Набережным Челнам и Елабуге, а также Лаишевскому району.

- Я уже давно планировал показать Татарстан. К тому же, в Финляндии достаточно большая и сильная татарская община. Но я хочу, чтобы мои зрители увидели, как в этом регионе мирно живут более 130 национальностей, исповедующих разные религии. В современном мире это действительно дорогого стоит, - отметил во время пресс-конференции Вилле Хаапасало.

Съемки в Татарстане продлятся до 4 июля. Ожидается, что первая передача выйдет 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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