2019-06-24T18:33:56+03:00
Происшествия

В Татарстане ветром сорвало крыши с жилых домов и одной школы

Люди не пострадали [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В этот понедельник, 24 июня, в Татарстане сильный ветер срывал с домов крыши.

Так, в 15.20 поступило сообщение о том, что в селе Городище Дрожжановского района сорвало шифер с двух жилых зданий и металлическую кровлю с сарая:

- кровля дома №55 по улице Ленина (площадь 18 квадратных метров);

- кровля дома №30 по улице Клары Цеткин (площадь 16 квадратных метров);

- кровля сарая у дома №53 по улице Ленина (площадь 34 квадратных метров).

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Спустя 20 минут в экстренные службы поступило сообщение из Лениногорского района. Там в селе Урмышла ветер сорвал крышу с местной школы (улица Центральная,5).

У двухэтажного здания приблизительно пострадала 1 000 квадратных метров, из них снесено 200 «квадратов».

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Пострадавших среди людей нет. Сообщает МЧС Татарстана.

Также ветер срывал крыш и валили деревья в Альметьевске. А в Нурлате по адресу улица Советская, 130 сорванная ненастьем кровля повредила два автомобиля - ВАЗ-2110 и Деу Нексия.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Кроме того, в этот день крышу ветром оторвало и в Бугульме – с пятиэтажного дома (улица Ягофарова, 35). Пострадал автомобиль BMVX5.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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