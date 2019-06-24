До 31 июля в Казани перекроют улицы Ершова, Саид-Галеева и Тукая
Согласно распоряжению Исполкома Казани, до 31 июля в городе из-за ремонта дорог вводится ограничение проезда транспорта по трем улицам.
Так, на улице Николая Ершова движение перекроют на участках от улицы Карла Маркса до улицы Абжалилова и от улицы Абжалилова до улицы Гвардейская.
На улице Саид-Галеева запрет для автомобилистов будет действовать на участке от улицы Кремлевская набережная до улицы Бурхана Шахиди.
А на улице Габдуллы Тукая на участке от улицы Татарстан до улицы Бурхана Шахиди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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