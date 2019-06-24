2019-06-24T18:05:20+03:00
Общество

В мэрии Набережных Челнов подвели предварительные итоги капремонта домов за 1,2 миллиарда рублей

Большая часть из этой суммы – это деньги самих жильцов
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Несмотря на то, что все работы положено завершить до октября, местные власти просят подрядчиков сделать все как можно быстрее.Несмотря на то, что все работы положено завершить до октября, местные власти просят подрядчиков сделать все как можно быстрее.
Изменить размер текста:

На совещании «деловой понедельник» в мэрии Набережных Челнов были подведены предварительные итоги капремонта жилых домов.

Так, по словам зам руководителя Исполкома города Ильи Зуева, в этом году в программу вошли 125 объектов. На них кровля заменена уже на 30%, работа над фасадами выполнена в объеме 25%, а по замене сете на 35%.

Над этим в татарстанском автограде трудится 41 организация при этом все фирмы исключительно местные.

На их услуги выделено порядка 1,2 миллиарда. Из которых 712,8 миллионов – это деньги жильцов ремонтируемых домов. А 267,4 и 315,8 миллиона – средства города и республики соответственно.

Выслушав этом мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обратил внимание на то, что указанный объем уже проделанных работ за эти деньги никуда не годится. По словам градоначальника, темпы надо наращивать, пока погода позволяет.

Напомним, все работы по капремонту в городе должны быть выполнены до октября. Но местные власти просят подрядчиков не тянуть до конца указанного срока и все сделать как можно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов возглавил Исполком Альметьевского района
Федеральная группа по контролю нацпроектов изучает уникальный опыт татарстанских единороссов
Казанца за организацию интим-агенства с подростками приговорили к 5,5 годам колонии
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало покажет в Финляндии Казанский Кремль, мечеть аль-Марджани и музей чак-чака
В Татарстане ветром сорвало крыши с жилых домов и одной школы
Жителя Чебоксар, который во время ссоры задушил жену поясом от халата, приговорили к 10 годам колонии
В Казани лихач на тонированной иномарке прокатился по пешеходной дорожке в парке Горького
До 31 июля в Казани перекроют улицы Ершова, Саид-Галеева и Тукая
В мэрии Казани назвали самые большие нелегальные свалки в городе
В Нижнекамске многодетную мать убили топором из ревности: стали известны подробности жесткого преступления
Красота общения: как создать Insta-профиль, который говорит сам за себя
В Казани на парковке гостиницы сбили 1,5 годовалого ребенка
День молодежи-2019 в Казани отметят на площадке около речного порта
В Чувашии за один день утонули два девятилетних ребенка
На юге Татарстана ожидаются ливни, град и грозы с ветром до 24 м/с
В Казани на первом общегородском школьном выпускном вечере выступит рэпер Slame и группа «Волга-Волга»
В Йошкар-Оле после наезда на бордюр байкера вместе с мотоциклом забросило на пожарную лестницу
ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными
Экс-бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов может возглавить Исполком Альметьевского района
На трассе "Казань-Оренбург" в ДТП погибли мать-водитель и ее 5-месячный младенец
Президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Германию для участия в деловом форуме
В Казани Сабантуй-2019 посетили порядка 196 тысяч человек: в мэрии города объяснили, почему людей не пускали в Березовую рощу
Президент Татарстана освободил Тимура Нагуманова от должности республиканского бизнес-омбудсмена
Сотрудники МЧС спасли с острова 11 "робинзонов"