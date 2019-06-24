В мэрии Набережных Челнов подвели предварительные итоги капремонта домов за 1,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-24T18:05:20+03:00

Несмотря на то, что все работы положено завершить до октября, местные власти просят подрядчиков сделать все как можно быстрее.

Большая часть из этой суммы – это деньги самих жильцов

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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Набережных Челнов были подведены предварительные итоги капремонта жилых домов.

Так, по словам зам руководителя Исполкома города Ильи Зуева, в этом году в программу вошли 125 объектов. На них кровля заменена уже на 30%, работа над фасадами выполнена в объеме 25%, а по замене сете на 35%.

Над этим в татарстанском автограде трудится 41 организация при этом все фирмы исключительно местные.

На их услуги выделено порядка 1,2 миллиарда. Из которых 712,8 миллионов – это деньги жильцов ремонтируемых домов. А 267,4 и 315,8 миллиона – средства города и республики соответственно.

Выслушав этом мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обратил внимание на то, что указанный объем уже проделанных работ за эти деньги никуда не годится. По словам градоначальника, темпы надо наращивать, пока погода позволяет.

Напомним, все работы по капремонту в городе должны быть выполнены до октября. Но местные власти просят подрядчиков не тянуть до конца указанного срока и все сделать как можно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU