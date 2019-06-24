Красота общения: как создать Insta-профиль, который говорит сам за себя

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-24T15:51:13+03:00

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Каждый день мы становимся участниками важных событий и получаем новые знания, о которых обязательно должен узнать весь мир. Именно поэтому нам так необходимо общаться и делиться друг с другом мыслями и впечатлениями: писать книги, сочинять музыку и даже рисовать картины. А с появлением высоких технологий мы открыли совершенно новые возможности для коммуникации и творчества. Яркий пример - блогеры, которые показывают в своих профилях мир через призму собственного видения. Их главный инструмент - изображения, такие красочные и живые, что хочется оказаться внутри кадра.

Хорошая новость: с мобильным интернетом каждый может создать эффектный блог, который расскажет о жизни хозяина и поможет завести новые интересные знакомства. С чего же начать? Спросили у опытных блогеров, а также составили целое руководство, как превратить свой аккаунт в стильный блог, который станет вашей визитной карточкой и поможет сохранить ценные воспоминания.

ЕДИНЫЙ СТИЛЬ - ОСНОВА БЛОГА

Помните ли вы, с чего начинался Instagram? Да-да, те самые #фотоеды, сделанные в ресторане или кофейне, пейзажи и репортажи с концертов, первые селфи — и все это в квадрате, вразнобой и со стандартным набором фильтров (не самых эстетичных, надо признаться).

А еще не всегда можно было даже выложить фотографию сразу — далеко не у всех был подключен мобильный интернет и приходилось тратить время на поиск пароля Wi-Fi в любимом заведении. Зато сейчас практически повсюду есть 4G благодаря новым базовым станциям — например, Билайн за 2018 год построил 16 000 по всей России * — и любое изображение и видео можно загрузить буквально за несколько секунд. А значит, можно уделить больше времени оформлению своего аккаунта!

Блогер Настя Губинская, аккаунт @a_gubinskaya:

«Блогером я стала относительно давно, в начале 2015 года. Я писала о том, что было мне интересно - фотографиях, поездках по миру и любимых местах родного города, - и попала благодаря контенту в список Instagram, который соцсеть рекомендовала к подпискам новым пользователям. Тогда аудитория моего блога выросла на 80 тысяч человек за пару недель! С тех пор я начала уделять больше внимание контенту. Считаю, что качественный визуал профиля способен привлечь большую аудиторию. Но нельзя забывать оставаться самим собой и быть искренним!»

Тем более что сегодня в распоряжении блогеров куда более совершенные инструменты, чем 5 лет назад: фильтры стали намного симпатичнее, а еще появились приложения, позволяющие не просто обработать фотографию, но и превратить ее в произведение искусства.

Однако использовать их нужно с умом и не распыляться, ведь сейчас как никогда актуальны блоги, оформленные в единой концепции. Поэтому, если вы хотите создать гармоничный аккаунт, фотографии и фильтры к ним не стоит подбирать случайным образом.

Важно чередовать ракурсы, планы, размеры кадра, следить за цветовой гаммой. Концепция может быть любой — три фото на одну тематику в ряд, черно-белый аккаунт с редкими цветными снимками, total pink**.

Можно выбрать и совсем необычный вариант - например, несколько постов, составляющих одно большое изображение, которое можно увидеть, зайдя в аккаунт. Главное, чтобы блог был динамичным и вызывал желание его изучать.

ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ ОБРАБОТКА

Помимо приложений для цветокоррекции есть и те, что позволяют дополнять фотографии стикерами, гифками или рисунками. Это всегда выглядит интересно, поэтому не стоит стесняться использовать такие приемы. Также эффектно смотрится боке - размытый фон - или двойная экспозиция, когда можно совместить на одном фото сразу два изображения.

Оригинально смотрятся «мазки» пастельных оттенков на снимке, будто сделанные масляной краской - их можно нанести при помощи специальной кисти в любом графическом редакторе.

И это только малая часть «фишек», которые можно использовать при обработке фотографии — возможности здесь ограничиваются только фантазией пользователя. Ведь благодаря скоростному и надежному 4G интернету даже во время путешествия в другие города или отдыха на природе можно найти и скачать все необходимые приложения для обработки фото.

СТИЛЬНЫЕ СТОРИЗ - ЗАЛОГ УСПЕХА

Однако не стоит зацикливаться только на ленте, ведь сегодня сториз достается ничуть не меньше, а то и больше внимания. Это действительно очень удобный формат, чтобы мгновенно делиться с подписчиками мыслями и новостями. И хотя подразумевается, что это живое общение без фильтров и постановки, все равно есть хитрости, которые помогут выделить свои посты среди других. Помимо встроенных фильтров, можно использовать стикеры и забавные гифки, а также разнообразные маски. Кстати, многие блогеры даже создают собственные дизайны, соревнуясь в оригинальности, - и самые интересные маски приобретают огромную популярность.

Блогер Яков Осканов, аккаунт @y.oskanov:

«Мне кажется, что в сториз важнее не как снято, а что снято. «Фишка» сториз - заинтересовать своей жизнью, а не фото. Поэтому главная ошибка по содержанию - неинтересный сюжет, а по форме - злоупотребление оформлением и текста. Я очень редко пользуюсь фильтрами в Instagram. Фильтр - это цветокоррекция по заданному типу. И любой фильтр будет удачным, только если он применён к тому фото, к которому подходит. Если же нет понимания цвета, то лучше не использовать фильтр и поделиться красотой кадра, как он был задуман изначально»

Также в сториз есть возможность добавлять тексты, опросы и устраивать с подписчиками интеллектуальный батл - все это хорошо отражается на активности, ведь соцсети нужны прежде всего для общения.

ОБЩЕНИЕ БЕЗ КУПЮР

Одна из последних тенденций в соцсетях - это видео и прямые эфиры. Согласно исследованиям, в 2019 году российские пользователи ежедневно загружают около 2,4 млн видеопостов - а это каждый шестой пост в ленте***. Неудивительно, ведь тарифы с безлимитным интернетом от Билайн стали намного доступнее. С ними можно без проблем вести трансляцию буквально откуда угодно - с лесной прогулки, музыкального фестиваля на открытом воздухе или из автомобиля по дороге в другой город - и не переживать о состоянии счета.

Если хочется снимать видео профессионального качества, можно обзавестись микрофоном, подключающимся к смартфону, и специальным штативом - с ним получится разнообразить планы.

В ТВОРЧЕСТВЕ НЕТ НИКАКИХ ПРАВИЛ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Разумеется, мы привели в статье лишь общие советы, которые помогут разобраться, что к чему, и оформить блог на начальном этапе. Важно помнить, что в творчестве нет никаких правил и ограничений и всегда можно найти необычное решение. Сегодня смартфоны позволяют легко делиться в соцсетях классными фотографиями во время прогулок и путешествий, ловить яркие моменты.

И клиенты Билайн в Казани используют эту возможность на все 100%: в среднем каждый пользователь ежемесячно использует трафик, равный 7 тысячам выложенных фотографий, а объем 4G интернет-трафика за год увеличился почти на 60%*. А благодаря новым базовым станциям клиенты могут комфортно пользоваться современными сервисами мобильного интернета и без задержек загружать видеоконтент, сториз и, конечно, вести прямые эфиры.

Опыт успешных блогеров показывает, что для создания интересного и стильного блога нужны фантазия, смелость и вера в собственные силы. И, конечно, мобильный интернет от Билайн, чтобы без промедления делиться своими эмоциями и приключениями с подписчиками. Так что собирайтесь с друзьями, снимайте интересный контент и собирайте заслуженные лайки и комментарии - пусть это лето будет полным Insta-впечатлений!

* на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

** на всех фотографиях присутствует розовый цвет

*** по данным исследования Brand Analytics «Видеореальность социальных медиа 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU