2019-06-24T16:06:30+03:00
Происшествия

В Нижнекамске многодетную мать убили топором из ревности: стали известны подробности жесткого преступления

Подозреваемый до задержания успел ранить себя в шею
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Этим утром в квартире одного из домов Нижнекамска было обнаружено тело 40-летней многодетной матери. Ее забили топором. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В следственном комитете Татарстана раскрыли подробности этого жестокого преступления.

Как выяснили правоохранители, в квартире женщина находилась в квартире со своими двумя детьми в возрасте 13-ти и 16-ти лет. Ее 10-летняя дочка в этот момент находилась у бабушки. Также в квартире на диване спал дальний родственник многодетной матери.

Пришедший к женщине ее 44-летний сожитель увидел его и закатил сцену ревности. В ходе ссоры, по версии следствия, мужчина насмерть забил обухом топора свою возлюбленную. Дети в страхе убежали из квартиры. А дальний родственник в попытке защитить их мать был ранен в руку ножом. Он выбежал на балкон и перелез к соседям, откуда вызвал полицию.

Стражам порядка удалось пробраться в квартиру через окно. К этому времени злоумышленник успел порезать себе шею.

- В настоящее время подозреваемый находится в больнице и будет допрошен по улучшению самочувствия, - сообщили в следственном комитете Татарстана. -

Отмечается, что мужчина, как и убитая его сожительница ранее были судимы за наркотики. При этом последнюю лишали родительских прав, а ее четвертый ребенок сейчас находится в местах лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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