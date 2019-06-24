2019-06-24T14:29:26+03:00
Общество

На юге Татарстана ожидаются ливни, град и грозы с ветром до 24 м/с

Возможность их появления рассчитана в течение дня и вечера 24 июня
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Савелий УШКОВФото: Савелий УШКОВ
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Гидрометцентр Татарстана дает штормовое предупреждение. Так, в течение дня и вечера (до 22.00) на территории республики, а именно в южных районах, ожидаются грозы, местами сильные дожди, ливни, град и шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с.

25 июня днем в Татарстане прогнозируется небольшой дождь и то местами. Максимум, что в это время суток покажут столбики термометров, так это от +20 до +25 градусов (в Казани от +21 до +23, без осадков).

В среду, 26 июня, днем в большинстве районов республики пройдет дождь. Максимальная температура воздуха будет в пределах от +16 до +21 градуса.

Днем 27 июня дожди в регионе сохранятся, температуру воздуха составит от +17 до +22 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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