День молодежи-2019 в Казани отметят на площадке около речного порта
В этот четверг, 27 июня, сразу после первого общегородского выпускного вечера в Казани отпразднуют День молодежи-2019.
В этот раз площадку для этого события организуют около речного порта. Там организуют зоны для стритбола, уличных танцев, граффити, скейтбордингу и лаундж-зону. Пройдет на площадке и образовательный лекторий.
Фото: скриншот
Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов, во время Дня молодежи-2019 около речного порта также музыкальный конкурс, где выступят местнеы группы. Хедлайнерами же праздника станут Terry, DJ Kashin и группа «Нервы».
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ИСТОЧНИК KP.RU