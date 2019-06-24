День молодежи-2019 в Казани отметят на площадке около речного порта

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-24T15:10:59+03:00

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В этот четверг, 27 июня, сразу после первого общегородского выпускного вечера в Казани отпразднуют День молодежи-2019.

В этот раз площадку для этого события организуют около речного порта. Там организуют зоны для стритбола, уличных танцев, граффити, скейтбордингу и лаундж-зону. Пройдет на площадке и образовательный лекторий.

Фото: скриншот

Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов, во время Дня молодежи-2019 около речного порта также музыкальный конкурс, где выступят местнеы группы. Хедлайнерами же праздника станут Terry, DJ Kashin и группа «Нервы».

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ИСТОЧНИК KP.RU