В Казани на первом общегородском школьном выпускном вечере выступит рэпер Slame и группа «Волга-Волга»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-24T14:05:52+03:00

Он намечен на 26 июня и пройдет перед стадионом «Казань Арена», завершится все праздничным салютом

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 26 июня, в Казани впервые пройдет общегородской школьный выпускной вечер. Его было решено провести вместо массового «Последнего звонка», чтобы не отвлекать ребят от подготовки к экзаменам.

Ожидается, что на площадке перед стадионом «Казань Арена» соберутся 5 766 выпускников, сообщил на совещании «деловой понедельник» председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Праздник для казанских выпускников начнется в 17.00. На сцене выступят группы «Мальбэк и Сюзанна» и «Волга-Волга», а также победитель второго сезона телевизионного шоу «Песни» рэпер Slame и Гульназ Батталова.

По словам Фаизова, выпускники специально попросили местные власти, чтобы на празднике было как можно меньше официальной части и больше времени для танцев.

Также вечером 26 июня ребята, окончившие школу, вместе со сводным хором в режиме караоке песню «Куда уходит детство», а 150 пар исполнят традиционный вальс. Кроме того, в небо запустят сотню голубей. Пройдет на празднике и награждение победители всероссийских и международных школьных олимпиад.

Завершится же все праздничным салютом. Первый залп должен быть дан в 21.30.

ИСТОЧНИК KP.RU