В Казани на первом общегородском школьном выпускном вечере выступит рэпер Slame и группа «Волга-Волга»
В эту среду, 26 июня, в Казани впервые пройдет общегородской школьный выпускной вечер. Его было решено провести вместо массового «Последнего звонка», чтобы не отвлекать ребят от подготовки к экзаменам.
Ожидается, что на площадке перед стадионом «Казань Арена» соберутся 5 766 выпускников, сообщил на совещании «деловой понедельник» председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.
Праздник для казанских выпускников начнется в 17.00. На сцене выступят группы «Мальбэк и Сюзанна» и «Волга-Волга», а также победитель второго сезона телевизионного шоу «Песни» рэпер Slame и Гульназ Батталова.
По словам Фаизова, выпускники специально попросили местные власти, чтобы на празднике было как можно меньше официальной части и больше времени для танцев.
Также вечером 26 июня ребята, окончившие школу, вместе со сводным хором в режиме караоке песню «Куда уходит детство», а 150 пар исполнят традиционный вальс. Кроме того, в небо запустят сотню голубей. Пройдет на празднике и награждение победители всероссийских и международных школьных олимпиад.
Завершится же все праздничным салютом. Первый залп должен быть дан в 21.30.
ИСТОЧНИК KP.RU