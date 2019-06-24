2019-06-24T13:50:03+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле после наезда на бордюр байкера вместе с мотоциклом забросило на пожарную лестницу

От прохождения медосвидетельствования он отказался [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Необычное ДТП произошло 23 июня, в воскресенье, в 5.20 на улице Суворова в столице Марий Эл.

По предварительным данным, 33-летний байкер на мотоцикле SUZUKI GSX-R1000 на большой и не безопасной скорости не справился с управлением. В результате он сначала наехал на на бордюрные камни, а после его выбросило прямо на пожарную лестницу одного из зданий. Мотоцикл приземлился на один из пролетов железной конструкции для эвакуации людей.

Пострадавшего байкера отправили в больницу Фото: соцсети

Пострадавшего байкера отправили в больницуФото: соцсети

- Мотоциклист от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - В результате аварии пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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