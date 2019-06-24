2019-06-24T14:55:45+03:00
Происшествия

В Чувашии за один день утонули два девятилетних ребенка

По каждому факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Трагичной выдалась суббота 22 июня в Чувашии. Там за один день и практически одновременно в Комсомольском и Моргаушском районах на местных водоемах в деревнях Полевое Шептахово и Синьял-Хоракасы утонули девятилетние мальчик и девочка.

- По данным фактам проводятся доследственные проверки.

Так, уже установлено, что оба погибших ребенка не умели плавать и захлебнулись во время купания. Дети резвились в местах не организованных для отдыха на воде.

- Следователями будут приняты меры по установлению причин и условий, в результате которых произошли указанные трагедии, - уточнили в следственном комитете Чувашии. - По итогам проверок будут принимать решения о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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