На трассе "Казань-Оренбург" в ДТП погибли мать-водитель и ее 5-месячный младенец
Смертельная авария произошла в 9.15 в понедельник, 24 июня, на 34 километре автодороги "Казань-Оренбург".
По предварительным данным, жительница Лаишевского района - 25-летняя женщина-водитель иномарки "Тойота Селика", во время движения со стороны столицы Татарстана на большой скорости выехала на встречку и опрокинулась в кювет.
Водитель погибла на месте от полученных травм - женщина не была пристегнута ремнем безопасности. На переднем пассажирском сидении рядом с ней находилась автолюлька, в которой был пятимесячный мальчик. Он также скончался от полученных травм на месте ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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