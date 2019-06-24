2019-06-24T12:49:56+03:00
Происшествия

На трассе "Казань-Оренбург" в ДТП погибли мать-водитель и ее 5-месячный младенец

По предварительным данным, женщина превысила безопасную скорость
Лика ИСАЕВА
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Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" пришлось лишь констатировать смерть пострадавших.Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" пришлось лишь констатировать смерть пострадавших.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Смертельная авария произошла в 9.15 в понедельник, 24 июня, на 34 километре автодороги "Казань-Оренбург".

По предварительным данным, жительница Лаишевского района - 25-летняя женщина-водитель иномарки "Тойота Селика", во время движения со стороны столицы Татарстана на большой скорости выехала на встречку и опрокинулась в кювет.

Водитель погибла на месте от полученных травм - женщина не была пристегнута ремнем безопасности. На переднем пассажирском сидении рядом с ней находилась автолюлька, в которой был пятимесячный мальчик. Он также скончался от полученных травм на месте ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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