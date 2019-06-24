Экс-бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов может возглавить Исполком Альметьевского района
От своей прежней должности он был освобожден указом президента республики Рустама Минниханова
Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Изменить размер текста:
В этот понедельник, 24 июня, на сессии Совета Альметьевского района спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени республиканских властей внесет кандидатуру Тимура Нагуманова на пост исполняющего обязанности руководителя местного Исполкома.
Напомним, в прошедшую субботу указом президента Татарстана Рустама Миннихнова Нагуманов был освобожден от должности бизнес-омбудсмена республики.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Татарстане»