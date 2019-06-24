Экс-бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов может возглавить Исполком Альметьевского района

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-24T13:12:18+03:00

От своей прежней должности он был освобожден указом президента республики Рустама Минниханова

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В этот понедельник, 24 июня, на сессии Совета Альметьевского района спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени республиканских властей внесет кандидатуру Тимура Нагуманова на пост исполняющего обязанности руководителя местного Исполкома.

Напомним, в прошедшую субботу указом президента Татарстана Рустама Миннихнова Нагуманов был освобожден от должности бизнес-омбудсмена республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU