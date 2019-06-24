Президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Германию для участия в деловом форуме

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-24T12:29:19+03:00

Помимо этого, глава республики посетит и местные образовательные учреждения

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В этот понедельник, 24 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Веймар (Германия) с рабочей поездкой.

Основная цель его визита – это участие в деловом форуме «Татарстан - Тюрингия». В рамках события планируется обсудить возможности сотрудничества между регионами, увеличение взаимных поставок, укрепление связей в области ИТ, машиностроения и гуманитарной сфере.

Также у Рустама Минниханова запланирована встреча с премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым.

Кроме того, президент Татарстана посетит университет Баухауз, где ознакомится с проектом по внедрению возможностей искусственного интеллекта в строительстве, а также Эрфуртский образовательный центр и Детский медиацентр.

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ИСТОЧНИК KP.RU