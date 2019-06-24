2019-06-24T12:07:42+03:00
Общество

В Казани Сабантуй-2019 посетили порядка 196 тысяч человек: в мэрии города объяснили, почему людей не пускали в Березовую рощу

Праздник в городе отмечали на четырех площадках
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Денис ГордийкоФото: Денис Гордийко
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24 июня на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани руководитель Исполкома города Денис Калинкин сообщил, что прошедший накануне в столице Татарстана Сабантуй-2019 посетили порядка 196 тысяч человек.

Именно из-за большого количества людей, по словам чиновника, на площадку праздника в Березовой роще был ограничен вход гостей – был высокий риск возникновения давки.

Денис Калинкин извинился перед теми, кому прошлось долго ждать, чтобы попасть на Сабантуй-2019.

- Я приношу извинения у тех, у кого праздник оказался подпорчен необходимостью подождать некоторое время, так как амфитеатр был переполнен. Зрители стояли даже в проходах, был очень высок риск давки. Для нас это повод дополнительно проанализировать ситуацию и найти решение на будущее во избежание повтора, – сказал глава Исполкома Казани.

Всего праздник в городе отметили на четырех площадках: Березовая роща (поселок Мирный), берег озера Лебяжье, поселок Дербышки и Казанский ипподром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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