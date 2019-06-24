Президент Татарстана освободил Тимура Нагуманова от должности республиканского бизнес-омбудсмена

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-24T11:40:44+03:00

Указ об этом был подписан на прошедших выходных

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу, 22 июня, подписал указ об освобождении Тимура Нагуманова от должности республиканского бизнес-омбудсмена.

- Освободить Нагуманова Тимура Дмитриевича от должности уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей в связи с переходом на другую работу, - говорится в документе о причинах такого решения.

В какой сфере и на каком посту Тимур Нагуманов продолжит свою карьеру пока точно неизвестно. Ясно одно указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 22 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU