2019-06-24T11:16:38+03:00
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли с острова 11 "робинзонов"

Среди них пятеро детей [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В воскресенье, 23 июня, в 12.59 на единый номер экстренных служб "112" поступило сообщение о том, что на острове Качели напротив поселка Васильево в Зеленодольском районе Татарстана оказались отрезанными от цивилизации шестеро взрослых и пятеро детей.

Все они прибыли туда с лодочной станции - компания решила отдохнуть на природе. Но хозяин судна отказался забирать их обратно, и "робинзоны" решили позвать на помощь спасателей, чтобы вернуться на берег.

К ним выехали сотрудники ГИМС МЧС Татарстана. На катере "Амур" они доставили всех 11 человек на большую землю, высадив на пляже в Васильево.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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