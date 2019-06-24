В Татарстане во время пожара спасли 87-летнюю пенсионерку
Женщину с отравлением продуктами горения госпитализировали
С места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в квартире 87-летней пенсионерки на улице Вокзальной в Нижнекамске начался 23 июня в 23.34. Прибыв на место, пожарные выяснили, что горят мебель и вещи в зальной комнате двухкомнатной квартиры на втором этаже пятиэтажки. Общая площадь пожара составила 12 квадратов.
Во время тушения огня из квартиры эвакуировали хозяйку-пенсионерку. С отравлением продуктами горения она была доставлена в реанимационное отделение Нижнекамской ЦРБ.
- Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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