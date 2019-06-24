В Набережных Челнах неопытная девушка-водитель сбила сидящую на скамейке женщину

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-24T10:06:45+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 22 июня, во дворе 36-го комплекса в Набережных Челнах. По предварительным данным, 19-летняя девушка - водитель иномарки "Мицубиси Галант", не имеющая достаточного опыта вождения, грубо нарушила правила дорожного движения - заехала на детскую площадку, где сбила сидящую на скамейке 37-летнюю женщину.

Пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

- Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Татарстана, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU