В Нижнекамске рецидивист забил топором многодетную мать
В понедельник, 24 июня, сотрудники полиции Нижнекамска задержали ранее судимого 44-летнего мужчину по подозрению в убийстве.
Все произошло утром с 5.40 до 7.00 в квартире одного из домов на улице Шинников, где проживала 40-летняя женщина вместе со своими пятью детьми, четверо из которых - несовершеннолетние. Между злоумышленником, ранее судимым за незаконный оборот наркотиков, и хозяйкой квартиры, которая по такой же статье условно-досрочно освободилась в августе 2018 года, вспыхнула ссора. Мужчина схватился за топор и несколько раз обухом ударил жертву. Многодетная мать скончалась на месте.
Злоумышленник задержан.
- На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются мотивы преступления, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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