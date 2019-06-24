В Нижнекамске рецидивист забил топором многодетную мать

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-24T09:43:10+03:00

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В понедельник, 24 июня, сотрудники полиции Нижнекамска задержали ранее судимого 44-летнего мужчину по подозрению в убийстве.

Все произошло утром с 5.40 до 7.00 в квартире одного из домов на улице Шинников, где проживала 40-летняя женщина вместе со своими пятью детьми, четверо из которых - несовершеннолетние. Между злоумышленником, ранее судимым за незаконный оборот наркотиков, и хозяйкой квартиры, которая по такой же статье условно-досрочно освободилась в августе 2018 года, вспыхнула ссора. Мужчина схватился за топор и несколько раз обухом ударил жертву. Многодетная мать скончалась на месте.

Злоумышленник задержан.

- На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются мотивы преступления, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU