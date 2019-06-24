На трассе "Казань-Шали" перевернулся бензовоз

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-24T09:26:12+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на местной автодороге "Казань-Шали" в воскресенье, 23 июня, днем. По предварительным данным, водитель бензовоза во время движения не выбрал безопасную скорость и его автоцистерна перевернулась на повороте. Топливо из танков вылилось на дорогу. Водитель не пострадал.

Для ликвидации последствий аварии прибыли сотрудники дорожных служб. Они забросали песком разлившееся на дороге топливо, чтобы избежать возгорания и новых аварий. Движение на этом участке дороги было ограничено.

Водители сообщают, что ночью бензовоз уже подняли на колеса.

Под Казанью опрокинулся бензовоз.

ИСТОЧНИК KP.RU