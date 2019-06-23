Казанская девушка ищет себе мужа "Такого, как Путин"

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-23T16:21:57+03:00

Вот такой автомобиль заприметили на улицах Казани Фото: соцсети

Такую наклейку она разместила на стекле своего автомобиля

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Владелица белой иномарки "БМВ" необычным способом решила привлечь внимание к своему желанию выйти замуж. На заднем стекле автомобиля она разместила объявление: "Ищу мужа, как Путин".

Больше никаких подробностей - роста, цвета глаз, волос, привычек и характера избранника. И даже возраста - от и до, главное, чтоб был как Путин.

Под фотографией этого автомобиля появились первые комментарии: "А я не подойду?", "Не там паркуешься, тебе в Москву надо", "А ты ему нужна?".

Горожане с юмором оценили эту наклейку, но рекомендуют владелице автомобиля сбавить свои аппетиты.

ИСТОЧНИК KP.RU