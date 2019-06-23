2019-06-23T16:02:30+03:00
Общество

В Казани проходит Сабантуй

Лика ИСАЕВА
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Праздник проходил в Березовой Роще в МирномПраздник проходил в Березовой Роще в МирномФото: Из материалов пресс-службы
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Во время открытия Сабантуя в поселке Мирный в Березовой Роще присутствовали президент Татарстан Рустам Минниханов и Президент Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов.

Рустам Минниханов рассказал, что Татарстан и Туркменистан объединяет высокий уровень доверия и взаимопонимания.

В Казани находится официальная делегация Туркменистана во главе с лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

- Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства. Татарстан и Туркменистан объединяют многолетнее сотрудничество, историческая и языковая общность, культурные традиции, высокий уровень доверия и взаимопонимания», — сказал Рустам Минниханов.

Собравшимся напомнили, что Сабантуй — это праздник земледельцев и хлеборобов. Их труд — основа благополучия и процветания республики. Этот праздник нашел яркое отражение в богатой палитре культуры народов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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