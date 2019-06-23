Прокуратура Татарстана провела проверку по факту драки возле военкомата

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-23T14:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Надзорный орган республики провел проверку в военкомате Набережных Челнов по факту прошедшей 20 июня в 4.50 драки с участием группы молодых людей.

Перед военкоматом Комсомольского района автограда и Тукаевского района Татарстана в посёлке ЗЯБ встретились две компании молодых людей, которые пришли на проводы своих товарищей. Между ними произошла драка, в которой участвовали 10 человек. Все они были пьяны.

- На момент драки все призывники находились в помещении военкомата, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Сотрудники полиции оттеснили дерущихся. В драке никто серьезно не пострадал, лишь два человека чуть позже обратились в медучреждение с ушибами.

На данный момент фактов применения участниками конфликта ножей или иных предметов, используемых в качестве оружия, не выявлено. Сообщение о данном инциденте также зарегистрировано в отделе полиции "Комсомольский", но заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.

Тем не менее, по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Нарушений законодательства при организации призыва в деятельности военкомата не выявлено. Меры прокурорского реагирования не принимались.

ИСТОЧНИК KP.RU