2019-06-23T13:42:40+03:00
Общество

Капремонт в татарстанских домах выполнен на 35.6%

Об этом рассказал министр строительства Ирек Файзуллин
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане проходит капитальный ремонт в жилых домахВ Татарстане проходит капитальный ремонт в жилых домахФото: Из материалов пресс-службы
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Во время еженедельного совещания в Кабмине Татарстана по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года глава министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что работы выполнены на 35,6%. По планам министерства в рамках программы капремонта в течение года планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях.

Мероприятие началось с минуты молчания. В 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны участники совещания почтили память погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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