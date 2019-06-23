Капремонт в татарстанских домах выполнен на 35.6%

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-23T13:42:40+03:00

В Татарстане проходит капитальный ремонт в жилых домах Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Во время еженедельного совещания в Кабмине Татарстана по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года глава министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что работы выполнены на 35,6%. По планам министерства в рамках программы капремонта в течение года планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 муниципальных образованиях.

Мероприятие началось с минуты молчания. В 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны участники совещания почтили память погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU